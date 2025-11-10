بالصورة.. رداً على احتفال تسابيح خاطر وسط المليشيا بالفاشر.. الفنانة ندى القلعة تكتب: (الما عنده خير في أبوه ما عنده خير في وطنه)

أثارت المطربة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, إعجاب جمهورها بتديونة كتبها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني: (الماعندو خير في ابوه ماعندو خير في وطنو).

ووفقاً لتعليقات الجمهور فإن “القلعة”, ألمحت في تدوينتها للمذيعة تسابيح مبارك خاطر, التي كانت على خلاف في وقت سابق مع والدها.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن مذيعة سكاي نيوز عربية, كانت ظهرت في صور ومقاطع فيديو وهي تحتفل مع ملييشيا الدعم السريع بعد وصولها الفاشر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين