شاهد بالصورة.. ناشطة سودانية تسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد ظهورها الأخير: (كدي خلي الفاشر اجري حصلي نفسك بحقنة “بوتكس” ولا أعملي “فيلر” لانه وشك من التجاعيد ح يقع منك)

قوبل الظهور الأخير للمذيعة الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, بمدينة الفاشر بسخرية كبيرة من بعض الناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخرت أكثر من ناشطة من فقدان المذيعة الحسناء بريقها وجمالها الذي اشتهرت به.

وكتبت إحدى الناشطة أميرة علي تدوينة ساخرة, أرفقت معها صورة تسابيح, قالت فيها: (كدي خلي الفاشر اجري حصلي نفسك بحقنة بوتكس ولا أعملي فيلر لو سالتي “رانيا الحضرانة” بتوريك لانه ي بتي وشك من التجاعيد ح يقع منك والله وده عيب. خطوطك تكون ظاهرة لانه انتي واجهة لاسكاي بي).

محمد عثمان _ النيلين