شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد الصادق يعلن موعد حفله المرتقب بالقاهرة ويقول: (قايلني بعيد من المسرح بكون فرحان.. قايلني سعيد وأنا الزعلان على السودان)

نشر الفنان السوداني, الشاب أحمد الصادق, مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن فيه موعد حفله المرتقب بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قال الفنان الملقب بالكجونكا, في حديثه أن الحفل سيكون دعماً لأهل الفاشر وتابع: (قايلني بعيد من المسرح بكون فرحان.. قايلني سعيد وأنا الزعلان على السودان).

https://www.facebook.com/share/r/1DqdJiy4pZ/

كما أعلن زمان ومكان حفله الجماهيري الأول, بالقاهرة, والذي سيحييه بعد سنوات من الغياب عن المسارح, وقال أن الحفل سيكون يوم الخميس 13\11 بفاملي بارك بمدينة الرحاب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين