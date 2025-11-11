البرهان: قلنا لهم..( للأمريكان ) لماذا لاتقولون للإمارات( لا للحرب)

حسن إسماعيل يكتب

مع الفريق البرهان

> في لقائي اليوم مع الأخ الفريق البرهان بدا لي أن الرجل يُمسك جيدا بخيوط اللعبة…

> السيد الفريق يحكي …

> قال لنا مسعد بولس أريد أن أنجح في ملف الوساطة هذا فقلنا له بطريقتك هذه ستفشل فشلا كبيرا… الطريقة الوحيدة التي ستجعلك تنجز انجازا ايجابيا في هذا الملف هو أن تتبنى خارطة الطريق التي قدمناها لكم

> قلنا له :- تُخطئون إذا ظننتم أن سقوط الفاشر سيجعلنا نضعف وتقبل بالهدنة سنحارب لاستعادة الفاشر وسترون…

> قلنا للأمريكان نظموا لقاء بيننا وقيادات ابوظبي.. وبالفعل جاءوا بشخبوط.. وفي حضور الأمريكان ابرزنا لهم ( 21) فِلاش بها كل المعلومات التي تؤكد دور الإمارات في الحرب … لم يستطع شخبوط أن يرد أو ينفي بل غادر الإجتماع صامتا…

> قلنا لهم..( للأمريكان ) لماذا لاتقولون للإمارات( لا للحرب)

> دخول التمرد للفاشر وانفعال الشعب السوداني بالفاشر ضاعف المسؤلية على عاتقنا…

> قلت له ماذا قلتُ للنازحين يومذاك في معسكر الايواء في الدبة ؟ قال لي :- قلت لهم انا مسؤول عن اعادتكم للفاشر

نواصل

١١/ نوفمبر ٢٠٢٥م