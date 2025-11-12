انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك

نازلين عاااع وعييع و عووووع

ولا شعرة منها ما اتهزت وعدادها رامي وشيخ بن زايد مبسوط مني وبشققها وقروشها وشغلها وسماحتها – بحسب معاييركم يعني

اوريك تسووا شنو. لكن ولا حتسمعوا كلامي لانكم قوم تحبون العوعاي

بكل هدوء، الزولة دي عبارة عن لوحة اعلانات. الامارات بتستخدمها لأجندتها

ببساطة تخلوا اللوحة دي تبقى توكسيك

كل ما تنزل حاجة . تنزلوا في التعليقات بردود مختصرة ولينكات زي :

رابط تقرير النيويورك تايمز الذي يوضح تورط الامارات في تسليح الدعم السريع + اللينك

الكومنت البعده رابط تقرير البي بي سي حول جرائم الدعم السريع في الفاشر

البعده شاهد لقاء مع السفير الكندي حول دور الامارات في حرب السودان

البعده دعوة لمقاطعة منتجات او خدمات اماراتية مع بدائل ليها ما تسافر الإماراتية هاك دا لينك الطيران الصيني الخ الخ

تتردم لينكات زي دي.

تعيد توجيه الريتش لصالحك مع هاش تاق مناسب. زي

Keep eyes on elfashir

دا بخلي انو الزولة دي او لوحة الإعلانات دي تبقى توكسيك

فالامارات تقول بلاش وجع الراس دا وما حتستخدمها

والحاجة دي ما تقتصر فقط على بوستاتها اللي هي بتنزلها للكلام عن السودان

اي تقرير اي صورة اي لقاء اي تيك توك اي حاجة تتردم لينكات

لحدي ما الامارات تقتنع انه المنتج دا توكسيك وما في فايدة من الصرف عليه

ميسون النجومي