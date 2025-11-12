منوعاتمدارات

شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)

2025/11/12
البرهان وحميدتي

وجه رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, رسائل نارية لقائد مليشيا الدعم السريع “حميدتي”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “البرهان”, عن قائد المليشيا ووصفه بالخائن, والمتمرد, وذلك خلال مخاطبته جلسة حضرها جمع غفير.

وقال رئيس مجلس السيادة أن تصريحات قائد التمرد تذكره بالقصة الموجودة في كتاب المرحلة الإبتدائية قديماً ” برز الثعلب يوماً”.

وتابع قائد الجيش بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (في السابق كان يتوعدني إما أن أسلم نفسي أو أن يقتلني, وأنا أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين).

ونوه “البرهان”, إلى عدم وجود أي تفاوض مع المرتزقة وأنهم سيقاتلوا لو دعا الأمر 100 سنة مؤكداً أن السودانيين, حقهم ما بروح.

محمد عثمان _ النيلين

