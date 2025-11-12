شاهد.. الفنانة ندى القلعة تضرب ولا تبالي بأغنيتها الجديدة: (يا برهان ببقى ليك حكامة.. “قونة” قحت والدعامة خليها تلعلع النضامة.. المذيعة والنمامة القحاتي فارس أحلامة.. والصحفية شوف إجرامة)

نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, جزء ترويجي من أغنيتها الجديدة والضجة التي ترفض فيها الهدنة والإتفاق مع الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد هاجمت “القلعة”, في أغنيتها بعض الشخصيات وألمحت لهم بوظائفهم بينهم فنانة وصحفية ومذيعة.

https://www.facebook.com/share/v/16KGwjntPu/

وقالت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, في جزء من الأغنية التي سترى النور قريباً: (يا برهان ببقى ليك حكامة.. “قونة” قحت والدعامة خليها تلعلع النضامة.. المذيعة والنمامة القحاتي فارس أحلامة.. والصحفية شوف إجرامة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين