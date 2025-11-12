مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. “كنت مفتكرها مشجعة للدعامة”.. شيخ الدعم السريع يتراجع عن فكرة طلب الزواج من المذيعة تسابيح خاطر ويكشف الأسباب

2025/11/12
عاد شيخ الدعم السريع “القراي”, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد قام بنشره وشرح تفاصيل المقطع الأول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشيخ كان قد أثار جدلاً واسعاً بعد ظهوره وهو يوجه رسالة لقائده “حميدتي”, من على “المنبر”.

وطلب الشيخ في رسالته طلباً لقائد المليشيا أعلن فيه رغبته في الزواج من المذيعة تسابيح مبارك خاطر, بعد أن شاهدها في صور ومقاطع بالفاشر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الشيخ ظهر في مقطع جديد أعلن فيه إعتذاره مؤكداً أنه لم يكن يعلم بأن تسابيح, متزوجة, وقال في جزء من إعتذاره: “كنت مفتكرها مشجعة للدعامة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

