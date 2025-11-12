جنوب السودان: دماؤهم ثمن حرب لا تخصهم … !

• هل تعرف النخبة السياسية في دولة جنوب السودان أن مليشيا الدعم السريع تستغل الجنوبيين كوقود للحرب ليموتوا في كردفان بلا جدوى ؟

• جاء في الاخبار اليوم ان مسيرة تابعة للجيش إستهدفت تجمعاً لقوات الميليشيا كانت تتموضع داخل جامعة السلام في بابنوسة ، فسقطوا ما بين قتيل وجريح ما يزيد عن خمسمائة شخص ، للأسف كانت كل هذه القوة من أبناء جنوب السودان بالكامل !!.

• متى يعود المسؤولين في جنوب السودان إلى صوابهم وينقذوا ما تبقى من شعب جنوب السودان الذي هو في الاصل مأزوم ومقسم ومنهك منذ سنوات طويلة .. اما ان لهذا البلد أن يضع السلاح ويسترح قليلا ؟.

Basher Yagoub