رأي ومقالات

بين الدبة و الفاشر

2025/11/12
راشد عبد الرحيم
راشد عبدالرحيم

قريب لنا من بري المحس حدثني أن والده كان تاجرا كثير الأسفار حين كان السفر و التنقل شاقاً بين أطراف السودان و كان يمكث سنوات في كل منطقة و يحصن نفسه بالزواج، و عندما يغادرها يطلق زوجته بعد أن يترك لها ما تعيش به و أولادهما مكرمين من مال و منزل.

كان قريبي يقول أنه في كل سفرة له يبحث عن قوائم بأسماء منشورة لأهل البلد سواء لخطط سكنية أو قبول طلاب للدراسة و قال أنه كان في أحيان يجد أخ له و تنشأ علاقة له مختلفة بالمنطقة و قال أن آخر مدينة زارها و وجد فيها أخاً له هي الفاشر.

سكرتير التحرير الذي تدربنا علي يديه في الصحافة عمل في السجون قبل الصحافة و كان دائما يفخر و هو يذكر عمله في سجن الفاشر و العلاقات التي ربطته بأهل المدينة .

الطبيب الإنسان أخصائي النساء و التوليد المشهور تادرس سمعان كان كثير الحديث عن عمله أول عهده بالطب في مدينة الفاشر التي يذكرها بكثير من المودة و الشوق .

كل هؤلاء الذين جمعتهم روابط بالفاشر حتما سيكون بين الذين نزحوا إلي الدبة في شمال السودان من له صلة بهم .

الفاشر هي عاصمة دارفور و بين أهلها و سكانها من جاءت به الوظيفة و الرزق من كل فيافي، و أهل دارفور و منهم من استوطن بها ، إنها مدينة جامعة و هي مدرسة للتعايش و الإنصهار بين أهل السودان جميعاً

الفاشر و مدينة تمبكتو في مالي هما منارات العلم و أعمدة الإسلام في المنطقة و هي صاحبة المحمل إلي بيت الله الحرام .

أهل هذه المدينة التليدة الذين لم يجدوا مهرباً هم اليوم بين يدي من نزعت من قلوبهم الرحمة و من لا يعرفون قيمة الإنسان السوداني .

أهل الفاشر الذين خرجوا منها و تمكنوا من الفرار هم اليوم بين أهلهم في مدينة الدبة في شمال السودان حيث فتحت لهم القلوب و الصدور قبل الأرض و الموائد و تسارع الناس ليكونوا عونا لهم .

منعوا من إيقاد النيران لأنهم لن يحتاجوا لصنع طعام و هم ضيوف علي أهلهم .

لم يحتاجوا لتصلهم المعونات من خارج السودان و لن يحتاجوا .

الدبة و الفاشر هما عنوان لرؤية السودان للرباعية .

إنهما تقولان لها أن الذين يفتكون بأهل الفاشر الذين بقوا فيها و ذاقوا الأمرين منهم هم أقوام لا يقبل أهل السودان التعايش معهم فهم قوم من القتلة و سفاكي الدماء .

إن الفاشر و الدبة تقولان للرباعية أن السودان كله مترابط متماسك ينصر بعضه بعضا و يلجأ بعضه إلي بعض لا يشذ عنه غير هذه القوة الغادرة، و أن السودان قادر علي أن يحسمها لتنعم كل أرجائه بسلام محروس بقوته و ليس بعهود تنسج من خارجه مع الذين لا عهد و لا أمان لهم .

راشد عبدالرحيم

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/12