شاهد بالصورة والفيديو.. زواج المطرب السوداني صاحب أغنية الثورة الشهيرة (هجمونا والبنوت نيام درشونا بالدوشكات درش)

2025/11/12
582279732 1375105504238800 7004238479129484464 n

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور ومقطع فيديو للمطرب الشاب أحمد أمين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب ناشرو الصور والفيديو (الفنان أحمد أمين, عريساً ألف ألف مبروك نتمني ليك حياة زوجية سعيدة).

582279732 1375105504238800 7004238479129484464 n

وظهر الفنان الشاب يرتدي الزي القومي السوداني, “الجلابية” مع عروسته في جلسة تصوير خاصة, جرت بعد مراسم عقد زواجهما.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنان أحمد أمين, كانت قد اشتهر بأغنية الثورة التي أطلقها عقب سقوط نظام البشير, وبعد أحداث فض إعتصام القيادة العامة (هجمونا والبنوت نيام درشونا بالدوشكات درش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

