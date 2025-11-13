رأي ومقالات

سلفاكير يطيح بنسيبه دون مجاملة أو تردد

2025/11/13
77

سلفاكير يطيح بنسيبه دون مجاملة أو تردد، بعد أن تبيّن له طموحه في الإطاحة به.
• الرجل تعلم من درس البشير مع العميل الإماراتي فريق خلا طه عثمان، الذي أُطلق سراحه حينها بضغوط إماراتية ليصبح لاحقاً أحد أركان تدمير السودان.

• لكن سلفاكير هذه المرة تصرف بذكاء ووعي، فرفض أي وساطات وأصدر قراراً حاسماً بتجريد بول ميل من كل رتبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

• خطوة شجاعة نأمل أن يتعلم منها السودان في التعامل مع الخونة وشبكات التجسس، خاصة تلك التي تنشط في بورتسودان تحت غطاء النشاطات النسائية والصحافة .

Basher Yagoub

