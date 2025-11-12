شاهد بالفيديو.. تسابيح خاطر تعود بمقطع من قلب الحدث: (الفاشر تحتاج الإغاثة وتحتاج الكثير وأطفالها يعانون سوء التغذية ويبحثون عن الحلوى والبسكويت داخل المستشفى)

نشرت المذيعة السودانية, ونجمة قناة سكاي نيوز عربية, تسابيح مبارك خاطر, مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تسابيح, الواقع من مدينة الفاشر, بشمال دارفور والتي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع.

وكشفت نجمة قناة سكاي نيوز, عن زيارتها للمستشفى حيث يتواجد عدد كبير من المرضى, وعن معاناة المواطنين بالمدينة, وأوضحت أن المدينة تحتاج الإغاثة وما زالت تحتاج الكثير.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد أكدت مذيعة قناة النيل الأزرق, السابقة أن أطفال الفاشر يعانون من سوء التغذية وظلوا يبحثون عن الحلوى والبسكويت داخل المستشفى بإعتبار أنها المكان الذي تصل فيه الإغاثات.

محمد عثمان _ النيلين