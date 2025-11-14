كتب الصحفي السوداني, عبد الماجد عبد الحميد, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, سخر فيها من المذيعة تسابيح خاطر.

وكانت مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, قد أثارت الجدل عقب ظهورها في مدينة الفاشر, معقل مليشيا الدعم السريع, الأسبوع الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب رئيس تحرير صحيفة مصادر السودانية, مقال ساخن هاجم فيه مذيعة سكاي نيوز.

وكتب عبد الماجد, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (من هوانها علي الدنيا والناس أن هذه المليشي المتشيخ لايعرف عن خبرها شيئاً .. ولايعرف إن كانت متزوجة أم لا !!

■ ومن هوان هذا الزمان أن أمثاله ومثيلاتها من الرجرجة والطارئين علي الدنيا والناس يصعدون المنابر ويلوثون المشهد البصري والسمعي بظهورهم البلاستيكي علي الشاشات !!

■ إعتذار هذا المتشيخ عن جلطته دليل آخر علي أبيقورية مسرح الجنجويد بكل دلالات الكلمة ومعناها .. ■ لا تعلم شمطاء زمانها أنه لم يحدث في تاريخ دارفور القريب والبعيد أن تجرأت إمرأة سودانية ( بت بلد) أن تطأ أرض دارفور وهي حاسرة الرأس .. لكنها فعلت .. ■ حقاً .. إن لم تستح .. فأفعل ماتشاء .. ومن شابه مليشيات التمرد في أخلاقه وأفعاله فما ظلم ..).

محمد عثمان _ النيلين