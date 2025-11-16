وقفات حول تصريحات وزير الخارجية الامريكي حول تورط الأمارات العربية المتحدة في دعم مليشيا الإبادة الجماعية..

..

من الواضح أن الولايات المتحدة الامريكية تسعى إلى النأى عن جرائم وانتهاكات مليشيا آل دقلو الارهابية ، وكذلك من الدولة الراعية وهى الأمارات العربية المتحدة ، وكذلك من الجلى أن امريكا (داعية السلام كما تروج لذلك) ورئيسها الباحث عن (جائزة نوبل للسلام) اختار أن يجاهر بموافف علنية ضد الأمارات العربية المتحدة الامريكية ، وما اورده روبيو وزير الخارجية خلال جلسات الاستماع في الكونغرس هو جزء من توجه أمريكي قديم لممارسة ضغط أكثر على دولة ابوظبي..

وتناولت وسائل الإعلام الاماراتية بتوسع اتصالات وزير الخارجية الاماراتي مع الوزير الامريكي ، وهو دليل قلق من ابوظبي على الموقف الأمريكي.. لقد صمت روبيو طويلاً عن مهاجمة ابوظبي مع أنه تحدث عنها في خطاب ترشيحه وزيراً للخارجية ، وعاد قبل 3 أيام للموقف الاساسي وهاجم ابوظبي ومواقفها الداعمة للمليشيا..

خلال الساعات القادمة ستكشف الصحافة الامريكية تفاصيل الاتصالات بين الخارجية الامريكية والاماراتية ، وستكون الرواية مختلفة..

المزيد من التفاعلات الخارجية والمساهمة الشعبية ستؤدي إلى نتائج أفضل واقوى ، فهذه اول مرة منذ العام 2021م يتم تفكيك منطلقات وتوجهات خلية وزارة الخارجية الامريكية والمسايرة للرواية الاماراتية وهو ما لحظه الوزير الامريكي في تصريحه ونصاً بالقول (

And we’re not going to let the Quad process that we’ve set up be a shield that people hide behind and say, “Well, we’re involved with the Quad. We’re trying to solve it.” We need actionable results, and they need to happen very quickly; otherwise, what’s already a travesty is going to get far worse..

هناك متغيرات كثيرة على المستوى الدولي ، أرجو ألا نسمح لبعض الأطراف السياسية السودانية العميلة بالالتفاف عليها..

حفظ الله البلاد والعباد

د.ابراهيم الصديق على

15 نوفمبر 2025م