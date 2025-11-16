مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. من داخل غرفة الولادة.. سوداني يغمر يد زوجته بــ”الغوائش” والمجوهرات الذهبية الثمينة احتفالاً بإنجابها مولود جديد والجنس اللطيف يعلق: (لو ما بعمل ليك كدة بعدين ما تعرسي)

2025/11/16
تصدر مقطع فيديو لرجل سوداني, مع زوجته, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات وتفاعل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الرجل وهو يحتفل بإنجاب زوجته مولود جديد من داخل غرفة الولادة بإحدى المستشفيات.

https://www.facebook.com/share/v/1CppmezXWD/

الرجل ظهر وهو يغمر يد زوجته بغوائش ومجوهرات من الذهب الخالص, وهو ما أثار إعجاب الجنس اللطيف على السوشيال ميديا.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, للتعليقات فقد علق إحداهن تنصح الفتيات المقبلات على الزواج قائلة: (لو ما بعمل ليك كدة بعدين ما تعرسي).

محمد عثمان _ النيلين

