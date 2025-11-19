الدفاع عن الوطن مسؤولية لا تُسقطها كراهية جيش أو كيزان:

أن التصدي لهمجية ميليشيا الإبادة الجماعية والغزاة الأجانب مسؤولية كل وطني/ة. إن كراهية الكيزان أو البرهان أو الجيش لا تسقط هذه المسؤولية الوطنية والأخلاقية لانه ببساطة يمكنك أن تقاوم بالطرق المتاحة لك بعيدا عن الكيزان والجيش (كما تفعل هذه الصفحة) أو في معية من يروق لك من الخلق.

كراهية الكيزان لا تسقط واجب الدفاع عن الوطن والمواطن. يقع عبء الدفاع عن الوطن علي الجميع من إسلامي إلي سلفي إلي شيوعي إلي كجوري، إلي ملحد. ويمكن لكل فرد أو جماعة القيام بالواجب الوطني من المنصة التي تناسبه وحده أو مع من يحب وبعيدا عمن يبغض.

معتصم اقرع