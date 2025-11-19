وزير الصحة يدشّن مشروعًا لخفض وفيات الأطفال بالتعاون مع (سابا)

دشّن وزير الصحة الاتحادي، دكتور هيثم محمد إبراهيم، الثلاثاء، في مخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية، المرحلة الأولى من مشروع توزيع أجهزة تدفئة للأطفال حديثي الولادة. تشمل هذه المرحلة 300 جهاز تدفئة (حضانات)، سيتم توزيعها على 66 مؤسسة صحية في ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الجزيرة، وسنار.

​يأتي هذا المشروع ضمن مبادرة «نور» التي أطلقها تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية (سابا) بالتعاون مع منظمة Embrace، ويهدف بشكل أساسي إلى خفض نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة من خلال توفير غرف العناية والحضانات اللازمة.

و​أعرب وزير الصحة الاتحادي، بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، خلال مخاطبته حفل التدشين، عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي يقدمه تجمع «سابا» للقطاع الصحي، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توزيع 900 جهاز تدفئة على مستوى البلاد، ويشمل حزمة متكاملة من التدخلات، أهمها الرعاية الحرجة للأم والطفل.

​وأشار الوزير إلى أن خفض نسبة وفيات الأطفال يمثل تحدياً كبيراً يواجه القطاع الصحي حتى قبل نشوب الحرب، وأن السودان من الدول التي تسجل نسبة عالية في وفيات الأطفال حديثي الولادة.