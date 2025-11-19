بالفيديو.. شاهد ردة فعل رئيس مجلس السيادة “البرهان” تجاه شاب قام بتصويره في جولة قام بها منتصف الليل بأحد الشوارع الخالية

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال إعجاب المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق شاب عبر كاميرا هاتفه للحظة مرور رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, بجانبه في أحد الشوارع التي كان يفق فيها صاحب الفيديو.

الشاب وبعد مشاهدته “البرهان”, في أحد الشوارع الخالية من المواطنين منتصف الليل, قام بتحيته “الله أكبر يا عمنا”, ليرد عليه رئيس مجلس السيادة بابتسامته المعهودة وهو يرفع يده”الله أكبر”.

محمد عثمان _ النيلين