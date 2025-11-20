خلال دقيقة وثلاثة وخمسين ثانية

تحدث الرئيس ترامب عن أزمة االحرب في السودان .. بدأ مقتنعا بوجه نظر ولي العهد محمد بن سلمان تجاه تفسير الأحداث .. و فيما يبدو أن لغته تشير إلى تلقيه تقارير غير صحيحة عن الوضع بقوله (كنت اظن ان الوضع فوضوي ولا توجد حكومة)هذا تبرير منافق لا يرقي لحجم الكارثة الإنسانية

التي تسببت فيها دولة الإمارات التي وصفها ترامب في مايو الماضي بأنها دولة حليفة لأمريكا ..

حديث ترامب الذي قال انه سيفعل شيئاً بخصوص الأزمة في السودان قاله ارضاءاً لولي العهد السعودي ولن يطلب السودان عاطفة أكثر من ذلك ؛ وعليه ارضاء السعودي على حساب الإماراتي بأن يوقف شحنات الأسلحة الأمريكية الي المليشيا المتمردة ولا شيء أكثر من ذلك ..

الذين يهللون لتصريحات ترامب عليهم الا يتفاءلوا كثيراً لان قاعدة علاج أزمة السودان ستمر عبر بيروقراطية الإدارة الأمريكية التقليدية حتى و لو قام الكونجرس الأمريكي بتصنيف الدعـــــــ م السريــــــ ع مليشيا ارهــــــ ـابية سيقوم البيت الأبيض بما هو دبلوماسي يحفظ به علاقته مع أبوظبي وحتى ذلك الوقت على الشعب السوداني اعلامه وساسته التركيز على معركة الكرامة والقضاء على التمرد عبر البندقية التي أثبتت أن فاهها أصدق الف مرة من أفواه الساسة

Osman Alatta