شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع “يأجوج ومأجوج” يفاجئ الجميع ويهرب لدولة مالي ويكشف عن رأيه في سفاح الفاشر “أبو لولو”

حاصر ناشطون سودانيون, ينشطون على تطبيق “تيك توك”, الشهير القائد الميداني لمليشيا الدعم السريع, محمد الفاتح, الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استضاف النشطاء بقيادة محمد عمر الشكري, “يأجوج ومأجوج”, الذي تجمعه به علاقة صداقة قديمة.

النشطاء حاصروا القائد الميداني للمليشيا بأسئلة ساخنة بداية عن مكان إقامته حالياً, حيث أكد “يأجوج ومأجوج”, أنه متواجد الآن بدولة مالي, وهو ما اعتبره البعض سخرية وتمويه منه وتهرب من السؤال.

وبحسب ما شاهد محرر موقع محرر موقع النيلين, فقد فاجأ محمد الفاتح النشطاء بدافعه عن سفاح الفاشر, “أبو لولو”, وأكد أن التصفيات التي قام بها بالفاشر, كانت ضد عساكر بالجيش, وليست ضد مواطنين.

محمد عثمان _ النيلين