دولة أوروبية تعتزم حظر الحجاب الإسلامي لمن هن دون 14 عاما في المدارس

أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية كلاوديا بلاكولم الخميس أن من المقرر أن يتم منع الفتيات ممن أعمارهن أقل من 14 عاما من ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس العام المقبل.

وقالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب الشعب النمساوي، إن مشروع القانون، الذي ستتم مناقشته في البرلمان قريبا، سيطبق ابتداء من العام الدراسي 2027/2026.

وكانت أعلى محكمة بالنمسا قد رفضت محاولة سابقة من جانب الحكومة التي يقودها حزب الشعب لحظر الحجاب الإسلامي في المدارس عام 2019.

ولكن أعضاء الحكومة الحالية، التي تتألف من حزب الشعب النمساوي والحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي وحزب النمسا الجديدة، على ثقة بأنه سوف يتم تطبيق الحظر هذه المرة، مشيرة إلى أن عدد الفتيات المسلمات أقل من 14 عاما في المدارس النمساوية ارتفع من 3000 إلى 12 ألفا.

وتنص مسودة القانون على أنه في حال ارتداء الفتيات الحجاب على الرغم من الحظر، فإن المدرسين سيتحدثون أولا مع أولياء أمورهن، الذين سيواجهون غرامات تصل إلى 800 يورو (922 دولار) في حال تكرار المخالفة.

وانتقدت الجالية الإسلامية في النمسا الخطط، متهمة الائتلاف الحكومي بالسعي لتحقيق مكسب سياسي بدلا من رعاية الأطفال. وقالت الجالية في بيان سابق “إن الهدف هو الاستفادة من الشعور المناهض للإسلام”.

