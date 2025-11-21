رأي ومقالات

هل يملك أحدهم من الجراءة ليسمي الناظر مادبو داعم حرب وهو في الحقيقة المسعر لها!

2025/11/21
دقلو اخوان
حميدتي و عبد الرحيم

من أحاجي الحرب ( ٢٥٥٦١ ):
□□ كثيرة هي الأغاليط والأوهام التي يجترها الداعمون للمليشيا الإجرامية؛ في سبيل سعيهم المتصل للتخذيل عن الشعب السوداني في أن يدفع عن نفسه الجرائم الشنيعة للمليشيا الإجرامية!

□ من ذلك وصفهم لمناصري الوطن وقواته المسلحة وقوات الإسناد لها بأنهم دعاة حرب!
□ وهم في نفس السياق يرون داعمي المليشيا الإجرامية في تحريضها على الحرب؛ ومع ذلك فلا احد منهم يسميهم ( داعمي الحرب )!

□ هل يملك أحدهم من الجراءة ليسمي الناظر مادبو داعم حرب وهو في الحقيقة المسعر لها!
□ تلك إذن قسمة ضيزى!

عصمت محمود أحمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/21