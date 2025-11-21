من أحاجي الحرب ( ٢٥٥٦١ ):

□□ كثيرة هي الأغاليط والأوهام التي يجترها الداعمون للمليشيا الإجرامية؛ في سبيل سعيهم المتصل للتخذيل عن الشعب السوداني في أن يدفع عن نفسه الجرائم الشنيعة للمليشيا الإجرامية!

□ من ذلك وصفهم لمناصري الوطن وقواته المسلحة وقوات الإسناد لها بأنهم دعاة حرب!

□ وهم في نفس السياق يرون داعمي المليشيا الإجرامية في تحريضها على الحرب؛ ومع ذلك فلا احد منهم يسميهم ( داعمي الحرب )!



□ هل يملك أحدهم من الجراءة ليسمي الناظر مادبو داعم حرب وهو في الحقيقة المسعر لها!

□ تلك إذن قسمة ضيزى!

عصمت محمود أحمد