2025/11/21
fashiron
الفاشر - شمال دارفور

⭕رغم سيطرة مليشيا الجنجويد وجناحها السياسي تأسيس علي مدينة الفاشر، ورغم سعي جماعة تأسيس والمليشيا من أجل تجميل صورة المدينة، والحديث عن إنها تشهد استقراراََ امنياً واجتماعياً.

⭕إلا ان الواقع يكذب تلك الادعاءات.. فالالاف يفرون يومياً من المدينة الي مناطق الدبة وطويلة، والفاشر الان تكاد تخلو من السكان..

⭕فالمواطنون يفرون الي مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية ومناطق حركة تحرير السودان (عبدالواحد محمد نور) مما يؤكد أن كل منطقة تسيطر عليها مليشيا الجنجويد غير قابلة للسكن الادمي.

⭕كما أن التقارير التي تصلنا تؤكد أن عمليات الإنتهاكات لازالت تطال المواطنين بصورة عنيفة ، وعناصر المليشيا يهاجمون المنازل بحثاً عن ممتلكات المواطنين.
#تباً للجنجويد.
غاندي إبراهيم
