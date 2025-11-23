ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن «اختفاء مواليد 2006- 2009»

خرجت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبداللطيف عن صمتها، بعد تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعى لفيديو يتضمن توقعات منسوبة لها حول «اختفاء مواليد 2006 و2007 و2008 و2009»، لأسباب مجهولة.

ونشرت عبداللطيف عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» بيانًا رسميًا أكدت فيه أن المقطع المتداول مزور ومفبرك بالكامل، ولا يمتّ إليها أو إلى توقعاتها بأى صلة، مشددة على أن أى كلام أو توقعات لا تظهر فيها بالصوت والصورة هو محتوى مضلل هدفه الإساءة إلى مصداقيتها.

وجاء فى البيان: «سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف تنفى بشكل قاطع كل ما جاء فى مقطع الفيديو المزور الذي يتم تداوله الآن على صفحات المواقع الاجتماعية.. وهى تعود وتؤكد للجميع أن أى كلام أو توقعات لا تظهر فيها بالصوت والصورة فهى مقاطع مزيفة ومفبركة ومضللة، الهدف منها إثارة الخوف والبلبلة بين الناس والنيل من مصداقية سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف».

وأضاف البيان: «أتمنى لمواليد كل الأعوام أن يبقوا فى رعاية الله على الدوام، وبخير على مدى الأعوام.. وأتمنى على الجميع ألا يصدقوا هذه الأكاذيب التي لا تخدم الناس، وأن تكون نهاية هؤلاء المضللين بين يدي القضاء العادل».

المصري اليوم