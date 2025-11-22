البرهان حينما يخرج ويتوعد بإفناء المليشيا بعد ما شهده ملف الحرب في السودان من اهتمام في الأيام الماضية وتصريحات ترامب، إنما يفعل ذلك لأنه كسب المعركة الأهم معركة السردية. أخيرا العالم يعترف بأن حرب السودان هي حرب تشنها مليشيا مجرمة ضد الشعب السوداني

البرهان يتكلم كرئيس للدولة يحارب تمردا مدعوما من جهات خارجية، يتكلم من موقع الشرعية.

لقد انتهت رواية “طرفي النزاع”. هذا هو التحول الأهم الذي حدث مؤخرا؛ لذلك البرهان يتكلم عن سحق المليشيا بقلب قوي، ولن يعتبر ذلك مضادا للسلام؛ لأن السلام بات يعني هزيمة المليشيا وانتصار الدولة السودانية.



حليم عباس