رأي ومقالات

خلافات المليشيا حقيقية ولكن

2025/11/22
إبراهيم الصديق

خلافات المليشيا حقيقية ولكن..
قبل الحديث عن تفاصيل خلافات مليشيا آل دقلو الارهابية وسلطتها في نيالا ، لابد من استصحاب نقاط مهمة:
اولاً: لا سلطة فعلية لما يسمى حكومة تأسيس أو وزارتها أو حتى رئيس وزرائها ، فلا قرار لهم ولا سلطان ولا إرادة ، وبالتالي الوضع كما هو للعناصر القبلية والاجتماعية المتحكمة وكذلك سلطان البندقية..
وثانياً: فإن الحاكم الفعلي لما يدور علي الأرض ، هو المجرم عبدالرحيم دقلو قائد ثاني المليشيا المجرمة ، وهو صاحب القرار النهائى وموقفه هو الذي يعتمد ، واصبحت مهام حميدتي الحديث بين الحين والاخر في الفضائيات ، بينما اقامته الفعلية في اراضي دولة جنوب السودان وتحديداً راجا أو دولة كينيا وتحديداً ممبسا..
الخلاف السائد هو تنازع سلطات اساسه كما يقال (like _ dislike) ، فمن يكرهه عبدالرحيم منبوذ والعكس الصحيح..
وابو نوبه واخرين اصبحت لهم تطلعات ، قد تغطى على صورة عبدالرحيم وبالتالي اصبحوا في دائرة (غير مرغوب فيهم) ، وسيتم اجبارهم على المغادرة من خلال مكائد وتضييق ، وليس قرارات..
سيواجهون سحب سلطات وامتيازات وموارد وتقليل حراسة وحتى تقييد حركتهم..
وهذا ما يجرى ، فهم ما زالوا في حالة مقاومة..
د.ابراهيم الصديق على
21 نوفمبر 2025م

2025/11/22