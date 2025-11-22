خلافات المليشيا حقيقية ولكن..

قبل الحديث عن تفاصيل خلافات مليشيا آل دقلو الارهابية وسلطتها في نيالا ، لابد من استصحاب نقاط مهمة:

اولاً: لا سلطة فعلية لما يسمى حكومة تأسيس أو وزارتها أو حتى رئيس وزرائها ، فلا قرار لهم ولا سلطان ولا إرادة ، وبالتالي الوضع كما هو للعناصر القبلية والاجتماعية المتحكمة وكذلك سلطان البندقية..

وثانياً: فإن الحاكم الفعلي لما يدور علي الأرض ، هو المجرم عبدالرحيم دقلو قائد ثاني المليشيا المجرمة ، وهو صاحب القرار النهائى وموقفه هو الذي يعتمد ، واصبحت مهام حميدتي الحديث بين الحين والاخر في الفضائيات ، بينما اقامته الفعلية في اراضي دولة جنوب السودان وتحديداً راجا أو دولة كينيا وتحديداً ممبسا..

الخلاف السائد هو تنازع سلطات اساسه كما يقال (like _ dislike) ، فمن يكرهه عبدالرحيم منبوذ والعكس الصحيح..

وابو نوبه واخرين اصبحت لهم تطلعات ، قد تغطى على صورة عبدالرحيم وبالتالي اصبحوا في دائرة (غير مرغوب فيهم) ، وسيتم اجبارهم على المغادرة من خلال مكائد وتضييق ، وليس قرارات..

سيواجهون سحب سلطات وامتيازات وموارد وتقليل حراسة وحتى تقييد حركتهم..

وهذا ما يجرى ، فهم ما زالوا في حالة مقاومة..

د.ابراهيم الصديق على

21 نوفمبر 2025م