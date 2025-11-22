دارفور… حين تتحول المأسي إلى قوة لطرد الاوباش ( عرب الشتات)

• المشهد القاسي لطفل يقوم بتعذيب رجل مسن تحت أنظار عناصر المليشيا ليس مجرد صورة، بل شهادة حية على حجم المأساة التي عاشها إنسان دارفور عبر السنين.

• استهداف المواطنين ، وانتزاع الأرض والمال ، وتكرار مشاهد الإبادة والتعذيب دي كلها حلقات في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي دفعت اقليم دارفور إلى حافة التحمل.

• هذه الوقائع المؤلمة لم تقتل روح الناس، بل جعلت مطلب التحرير ضرورة أخلاقية وواجباً وطنياً، فدارفور التي نزف أهلها كثيراً تستحق أن تستعيد أمنها وكرامتها، وأن تطوي صفحة الألم نحو مستقبل لا يكرر فيه ما حدث، ولا يسمح فيه للقوة أن تنتصر على الحق مرة أخرى في كل انحاء السودان.

Basher Yagoub