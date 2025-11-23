شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تمنع الرجال من الصعود للمسرح لمنحها “النقطة” وأحدهم يسقط على الأرض بعد محاولته الوصول إليها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع عبر حساباتهم الشخصية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, تغني في حفل زواج بإحدى المدن السودانية.

المطربة ظهرت وهي تغني في مسرح ضيق حتى تمنع الرجال من الصعود إليها لمنحها أموال “النقطة”, وحاول أحد الرجال الصعود رغم الرفض التام للفنانة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عرض الرجل نفسه لسخرية جمهور مواقع التواصل والحاضرين الحفل بإصراره الشديد على الوصول للمطربة, ليجد نفسه ساقطاً على الأرض في مشهد أثار السخرية.

محمد عثمان _ النيلين