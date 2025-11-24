القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن: قائد القوات المشتركة عبد الله جنا طريح الفراش بمستشفى عسكري بدولة مجاورة بعد إصابته بالشلل وناشطة تنفي الخبر وتكشف عن مكان تواجده

فجرت الناشطة والقيادية بقوى الحرية والتغيير, حنان حسن, مفاجأة كبيرة تتعلق بالقائد البارز بالقوات المشتركة, التي تقاتل بجانب الجيش عبد الله جنا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت حنان حسن, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرفقت معها صورة للقائد عبد الله جنا.

وكتبت القيادية بالحرية والتغيير: (معلومة مؤكدة.. يلازم القائد / عبد الله جنا قائد القوات المشتركة الفراش بمستشفى… العسكري بدولة مجاورة بعد إصابته بالشلل بمعارك ام صميمة.).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اقتحمت الناشطة مريم الأخرى, تدوينة حنان حسن, ونفت عبرها المعلومة مؤكدة أن بخير ومتواجد الآن بمدينة الأبيض, ولم يشارك في معارك أم صميمة الأخيرة.

محمد عثمان _ النيلين