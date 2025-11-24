شاهد بالفيديو.. أقسم بالمصحف على صدق المعلومة.. الناشط عثمان ذو النون يفجر مفاجأة كبيرة ويشعل النيران وسط “الدعامة”: كيكل اشترى كمية كبيرة من الأسلحة من القائد الميداني للدعم السريع “السافنا”

فجر الناشط السوداني, البارز عثمان ذو النون, مفاجأة كبيرة خلال بث مباشر له عبر إحدى منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف ذو النون, عن صفقة سلاح كبيرة تمت بين أبو عاقلة “كيكل”, قائد قوات درع السودان, التي تقاتل بجانب الجيش, وبين القائد الميداني المعروف بالدعم السريع “السافنا”.

وأكد الناشط نقلاً عن “كيكل”, أن عملية التسليم تمت بالولاية الشمالية, وهو ما أعتبره ذو النون, مخاطرة كبيرة من قائد درع السودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أقسم الناشط بالمصحف على صدق المعلومة التي من المتوقع أن تشعل النيران وسط الدعم السريع, على اعتبار أن ما قام به “السافنا”, يعد خيانة كبيرة.

محمد عثمان _ النيلين