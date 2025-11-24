إسحق أحمد فضل الله يكتب: (نتفاوض مع من….)

نتفاوض؟ نعم. طيب. لكن ما معنى كلمة… تفاوض؟

والتفاوض هو اتفاق بين الجهتين… أنت تنفّذ هذا… وأنا أنفّذ هذا.

والتنفيذ يشرحه كيسنجر.

ولإنقاذ إسرائيل أيام حرب رمضان، كيسنجر يقدّم للسادات عشر بنود يتعهد بتنفيذها… ويطلب ويطلب.

والسادات يسارع بالتنفيذ.

وكيسنجر لا ينفّذ أي وعد.

ثم؟

عندما يسألون كيسنجر عن لماذا لا ينفّذ وعوده، قال:

:: لماذا ندفع ثمن وجبة أصبحت في بطوننا؟

كفاية؟ لا. فالرجل يتابع ليقول:

نعطي السادات الوجبة هذه بعد أن تخرج من بطوننا…

وكيسنجر أستاذ التفاوض يحاضر تلاميذه ليقول:

مع العرب… قدّم وعدًا بتنفيذ عشر بنود قاسية.

وعند التنفيذ… اطلب منهم التنازل عن بند واحد من العشرة (حافز) لسرعة تنفيذ التسعة الأخرى… وسوف يقدّمون.

وتمهّل… حتى إذا طلبوا التنفيذ اطلب حافزًا جديدًا.

وبعد الغضب سوف يقدّمون الآخر هذا.

واستلم… وتمهّل…

وكيسنجر يقول: بعد الحصول على التنازل الخامس سوف تتبدل لهفتهم خوفًا على ضياع ما قدّموا، والخوف هذا يجعل موقفهم أضعف.

… الأسلوب هذا هو ما يتبعه الغرب معنا حتى الآن.

……

وكيسنجر في تقديره لموقف كل جهة (تقديره لموقف أوروبا أيام الحرب الباردة) يقول:

أوروبا ترتدي فستانًا قصيرًا… فإنها متى ما انحنت للسوفيت انكشفت عورتها لنا.

والعالم يتناقل التعبير، الذي — مع بذاءته — يكشف كيف ينظر الطرف الآخر إليها… وكيف يقدّر موقفها التفاوضي.

……

أستاذ عبد الحميد

تسأل عن طبيعة ثقافة العصر التي ندعو إليها؟

خذ…

كاتب من أمريكا الجنوبية حين يرسم هلوسة العصر يقول في قصة قصيرة:

(رجل نائم… يحلم… يحلم بأنه نائم… ويحلم… وأنه نائم… يحلم بأنه هناك نائم ويحلم… و… داخل كل حلم يرى أنه نائم ويحلم).

(الرجاء من نوع معين من قرائنا أن يتكرموا بعدم التعليق… فنحن لا نكتب لهم).

وعن الزمان والأحداث الآن، الكاتب (بركات) يكتب عن طفل يولد… والطفل يشِبّ ويدرس ويعمل ويتزوج ويموت… ويقوم هو بحمل جثمانه إلى القبر. كل هذا في نصف ساعة…

وعلم الكوانتوم يعني أن الزمن الذي نراه شيء… والزمن الحقيقي شيء آخر.

وهذا ينطبق على الحياة كلها الآن…

……

ولمن بقوا في حوش التفاوض نقول إن الأمر قديم.

وأيام كليبر في مصر، كليبر يجمع (المشايخ) للتفاوض… لأنهم الحبل في عنق الشعب.

وكليبر يجعل الشيوخ العشرين في غرفة صغيرة… ويذهب… والغرفة مغلقة…

لا طعام… لا شراب… لا مرحاض… والتبول وحال الشيوخ معه معروف…

ويوم وليل… وصياح الشيوخ يصبح صراخًا… ثم توسّلًا…

استخدام (طبيعة) الخصم قبل التفاوض جزء مهم جدًا قبل الحديث معه.

ترى أي غرفة تريد الإمارات إغلاقنا فيها لترويضنا قبل التفاوض؟

… يبقى أننا ممكن (نتسَيَّر) تحت الحيطة ونصوم عن الطعام شهرًا.

إسحق أحمد فضل الله