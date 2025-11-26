تحذير من خطورة استخدام مضادات الحيوية في علاج الالتهابات الفيروسية

حذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر الدكتور حسام حسني من خطورة استخدام مضادات الحيوية في علاج الالتهابات الفيروسية، مؤكدا أنها “لا علاج بمضادات الحيوية”.

وقال حسني إن الالتهابات الفيروسية لا تعالج بمضادات الحيوية، إلا في حالة حدوث التهاب بكتيري ثانوي، ويمكن التعرف على وجود العدوى البكتيرية عبر تغير لون الإفرازات أو البلغم، وهو ما يحدد الحاجة لاستخدام مضاد الحيوية.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني، في تصريحات لقناة مصرية محلية، أن موسم الشتاء يشهد سنويا زيادة في نشاط الفيروسات المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، موضحًا أن هذا الأمر طبيعي عالميًا وليس مقتصرًا على مصر فقط.

وأضاف أن الارتفاع الحالي في نسب الإصابة يتركز في الأنف والحلق دون امتداده بشكل واسع إلى الجهاز التنفسي السفلي مثل الشعب الهوائية والرئتين، مشيرًا إلى أن مختلف الفئات العمرية تشهد تزايدًا في حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

وتابع حسني أن الأعراض الأكثر شيوعا حاليًا تشمل: ارتفاع الحرارة، آلام الحلق، احتقان الأنف، آلام العظام، وفي بعض الحالات آلام الأذن، لافتًا إلى أن الدور منتشر ونسبة العدوى فيه عالية، مشددًا على ضرورة اتباع الحذر دون الدخول في حالة هلع أو قلق.

وبين حسني أن المريض نفسه هو المصدر الأول للعدوى، مضيفًا أنه بعد اختفاء الحرارة لمدة 48 ساعة يصبح الشخص غير معدٍ، بغض النظر عن استمرار الكحة، موضحًا أن المرض ينتقل عن طريق الرذاذ وليس النفس، لذلك تنتقل العدوى عبر الكحة، العطس، البصق، أو التحدث بصوت عالٍ.

وشدد حسني على أهمية الالتزام بمسافة آمنة لا تقل عن متر إلى مترين، مؤكدًا أن المريض هو من يجب أن يرتدي الكمامة لتقليل انتشار الرذاذ.

المصدر: RT