“الزنكلون أرض الفيروز والسفارة الأمريكية في مصر”.. فيديو يثير ضجة واسعة في مصر

أثارت المرشحة المصرية لمجلس النواب مروة هاشم جدلا واسعا في مصر خلال حملة ترشحها لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقالت هاشم إن مشهد الزنكلون يتم تدريسه ليس في مصر فقط، ولكن في جميع أنحاء العالم.. وتحمست المرشحة موضحة أنه تم عمل لقاءات معها في السفارة الأمريكية لتدريس تجربتها.

ووصفت هاشم منطقة الزنكلون في محافظة الزقايق بـ”أرض الفيروز”، وهو وصف يطلق حصريا على أرض شبه جزيرة سيناء.

وتعرضت النائبة المصرية السابقة للتهكم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب حديثها الحماسي الذي اعتبره البعض بعيدا عن الواقع.

المصدر: RT