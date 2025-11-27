الأمن العام يدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممرات المخصصة داخل الحرم

دعا الأمن العام ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لحركة السير داخل الحرم المكي وساحاته، مؤكّدًا أن الجلوس في الممرات والمناطق المخصصة لعبور المصلين والمعتمرين يعيق الانسيابية ويؤثر على سهولة التنقل في المواقع الأكثر كثافة.

وأوضح الأمن العام أن الجهات الأمنية تعمل على تنظيم الحركة داخل الحرم بما يضمن سهولة الوصول إلى مواقع الصلاة والطواف والسعي، مبينًا أن الحفاظ على الممرات خالية يسهم في تعزيز سلامة قاصدي المسجد الحرام ويضمن عدم تزاحم الممرات أثناء الذروة.

وجدد الأمن العام التأكيد على أهمية التعاون والالتزام بالإرشادات المعلنة داخل الحرم، حفاظًا على انسيابية الحركة، وتمكين المصلين والمعتمرين من أداء عباداتهم بطمأنينة ويسر.

جريدة الرياض