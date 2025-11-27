الجنرال العطا… أول من سمى الأشياء بأسمائها .

• الجنرال ياسر العطا كان أول من قدم تعريفاً واضحا وصريحا للحرب على السودان، وأول من سمى سلطة ابو ظبي بوصفها الطرف الذي يقود حربا عرقية ضد السودانيين بعد ان اشترى محمد بن زايد صمت العواصم الغربية والعربية .

• في تلك اللحظة كان الخونة والعملاء يسخرون من حديثه، لكن الأحداث أثبتت بوضوح أن العطا امتلك البوصلة الصحيحة منذ البداية.

• العطا ليس فقط قائدا ماهرا في الميدان؛ بل قائدا ماهر في تشخيص المعركة وتقديم السردية الدقيقة بلا تردد.

• كان أول من صاغ الحقيقة كما هي… واليوم تتكشف للجميع .

✍️ بشير يعقوب