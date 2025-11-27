في لعبة قذرة جديدة : علاء الدين يصنع هدنة من خياله ويدعي ان الجيش إعتدى على مليشياتهم في بابنوسة .

• تصريحات عميل الامارات علاء الدين نقد التي يقول فيها أن الجيش اعتدى على المليشيا في بابنوسة اليوم وان الطيران قصف قواتهم في اكثر من منطقة في كردفان مستعطفا المجتمع الدولي بحجة انه ضرب المدنيين ولم يستهدف مخازن الاسلحة والوقود وغيرها .

الجديد في لعبة هذا المستجد في الاعلام والشهرة أنه يتحدث عن هدنة التزموا بها من طرف واحد ويحتج بان الجيش لم يلتزم بها وهذا غير منطقي وغير صحيح لان الجيش لا يعترف بتأسيس ولا الذين يدعمونها داخلياً وخارجياً ولم يوافق على أي هدنة .

• وهو بذلك يسعى لوضع الجيش امام المجتمع الدولي كمعتدي على اراضي وحدود تخص دولتهم الافتراضية ، والحقيقة هي ان الجيش إستبق هذه الاوهام واعلن على لسان الفريق العطا اليوم عن اكبر عملية برية في تاريخ الحروب في إفريقيا المعاصرة ، وبذلك يكون علاء نقد قد شرب مع سادته في نيالا موية الرهيد والوادي .

✍️ بشير يعقوب