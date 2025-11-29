متحف صيني يطرح قهوة بمسحوق الصراصير والديدان لجذب عشاق التجارب الغريبة

قدّم متحف متخصص في علم الحشرات بالعاصمة بكين تجربة لافتة لزواره بعد طرح مشروب قهوة غير تقليدي يعتمد على مسحوق الصراصير المجففة مع شرائح من ديدان الميل ورم، بسعر 45 يواناً للكوب نحو 6 دولارات أميركية.

ويحظى المشروب، الذي ظهرت فيه طبقة من مسحوق الصراصير فوق قهوة ممزوجة بديدان مجففة، باهتمام متزايد من الزوار الباحثين عن نكهات جديدة، رغم محدودية الإقبال العام. وذكر بعض من تذوقوه أن طعمه أقرب إلى نكهة محروقة مع حموضة خفيفة – حسب تقرير نشره موقع الجزيرة.

ويقدم المتحف سلسلة مشروبات بطابع حشري، من بينها مشروب يعتمد على عصارة نبات مفترس وآخر يحتوي على النمل ويُقدّم حصراً في موسم الهالووين. ويؤكد القائمون أن جميع المكونات تُشترى من متاجر الطب الصيني التقليدي لضمان سلامتها.

ورغم بيع أكثر من 10 أكواب يومياً، فإن العائلات ما زالت تتردد في تجربة المشروب بسبب النفور من الصراصير. وزاد الجدل بعد نشر مدون صيني تجربته مع القهوة، حيث اعتبرها أقل غرابة مما توقع، فيما أعلن كثيرون رفضهم لتذوقها.

الشرق القطرية