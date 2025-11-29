طب وصحة
الشمالية تحقق نسبة تغطية 105% فى حملة الإستجابة لوباء الدفتيريا
حققت الولاية الشمالية نسبة تغطية 105% فى حملة الإستجابة لوباء الدفتيريا والتي نفذت بمحليات دنقلا والدبة ومروي في الفترة من الثاني والعشرين وحتى السابع والعشرين من الشهر الجاري وإستهدفت تطعيم الفئات العمرية المستهدفة من عمر خمس سنوات إلى اقل من عشرين عام وتم تطعيم 294,190 شخصا من جملة العدد المستهدف والبالغ 281,583 شخص عبر إستراتيجية المراكز الثابتة والمؤقتة والجوالة وحققت محلية الدبة نسبة تغطية بلغت 116% ومحلية دنقلا 107% ومحلية مروى 95% .
وإستعرض الاجتماع الختامي للحملة الذي إنعقد الجمعة بدنقلا برئاسة مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالشمالية الاستاذة هويدا عبد العظيم بحضور الاشراف الاتحادي على الحملة، إستعرض نسب التغطيات بالمحليات الثلاث والجهود الكبيرة التي بذلت من كافة الجهات لانجاح الحملة والوصول لهذه التغطية المتميزة وأكد الإجتماع على أهمية حماية الأطفال والمجتمع من مخاطر الدفتيريا .
سونا