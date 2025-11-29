الشمالية تحقق نسبة تغطية 105% فى حملة الإستجابة لوباء الدفتيريا

حققت الولاية الشمالية نسبة تغطية 105% فى حملة الإستجابة لوباء الدفتيريا والتي نفذت بمحليات دنقلا والدبة ومروي في الفترة من الثاني والعشرين وحتى السابع والعشرين من الشهر الجاري وإستهدفت تطعيم الفئات العمرية المستهدفة من عمر خمس سنوات إلى اقل من عشرين عام وتم تطعيم 294,190 شخصا من جملة العدد المستهدف والبالغ 281,583 شخص عبر إستراتيجية المراكز الثابتة والمؤقتة والجوالة وحققت محلية الدبة نسبة تغطية بلغت 116% ومحلية دنقلا 107% ومحلية مروى 95% .