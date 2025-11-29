شاهد بالفيديو.. استقبلها بعبارة (إزيك يا أستاذة).. الإعيسر يكرم الفنانة عشة الجبل وسط سخرية جمهور مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر, حضوراً بإحدى الإحتفاليات بمدينة بورتسودان.

كما أظهر المقطع حضور الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل, في الإحتفال أيضاً حيث قامت بمصافحة وزير الإعلام الذي قابلها بالترحيب قائلاً: (إزيك يا أستاذة).

ووفقاً لما أوردت بعض إحدى الصفحات التي يتابعها محرر موقع النيلين, فقد ذكر ناشر الفيديو أن وزير الإعلام قام بتكريم الجبلية, في الاحتفالية وهو ما أثار سخرية المتابعين مؤكدين أن الفنانة لا تملك تاريخ فني يستدعي تكريمها.

محمد عثمان _ النيلين