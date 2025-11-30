منوعاتمدارات

شاهد بالصور والفيديو.. مسيرات هادرة تسير معهم.. البرهان وأفورقي يتجولان وسط المواطنين بشوارع بورتسودان

2025/11/30
591424899 3244093359080213 476652679027912700 n

591711113 885568513824855 6164209046819757722 n

استقبل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، في قصر الضيافة بمدينة بورتسودان، فخامة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.​
591424899 3244093359080213 476652679027912700 n
​ويعقد البرهان وأفورقي جلسة مباحثات مشتركة تركز على مناقشة جملة من القضايا الثنائية التي تهم البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي, البرهان, وأفورقي, يتجولان وسط المواطنين بشوارع بورتسودان.
محمد عثمان _ النيلين

2025/11/30