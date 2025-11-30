شاهد بالصور والفيديو.. مسيرات هادرة تسير معهم.. البرهان وأفورقي يتجولان وسط المواطنين بشوارع بورتسودان

استقبل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، في قصر الضيافة بمدينة بورتسودان، فخامة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.
ويعقد البرهان وأفورقي جلسة مباحثات مشتركة تركز على مناقشة جملة من القضايا الثنائية التي تهم البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي, البرهان, وأفورقي, يتجولان وسط المواطنين بشوارع بورتسودان.
محمد عثمان _ النيلين