شقيق الفنان محمود عبد العزيز يحكي كواليس اللحظات الأخيرة من حياة “الحوت”.. آخر حفل تغنى فيه كان زواج لاعب المريخ وأصر على مجاملته والغناء له في عرسه

كشف الممثل مأمون عبد العزيز, شقيق أسطورة الفن السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, كواليس اللحظات الأخيرة من حياة الفنان الملقب بالحوت.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام مأمون, بنشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أسماها “تفاصيل آخر حفل للراحل محمود عبد العزيز”.

وكتب شقيق الحوت, (يوم السبت ده كان بالنسبة لي غريب ومتعب في نفس اللحظة. رسل لي الراحل زول وقال لي: محمود عاوزك. الكلام ده حوالي الساعة 7 صباحاً. المهم مشيت ليهو. لقيتو خاتي المرتبة في الأرض والظاهر يادوب عاوز ينوم.

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (قال لي : الليلة زواج كابتن هيثم شوشة لاعب الموردة والمريخ، وأنا حأغني ليهو… كلم ناس الفرقة، ما كلهم، حاجة كده فولترون).

وختم مأمون, سلسلة الأحداث: قلت ليهو: تمام، ورجعت البيت وحاولت أتصل على ناس الفرقة، عسى واحد يرد لي في الزمن ده، لأنه زي ما قلت الدنيا صباح…بعد محاولات كتيرة، قدرت أجمع عدد بسيط من العازفين . للقصة بقية يتبع).

محمد عثمان _ النيلين