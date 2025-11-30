شاهد بالصور.. نجل الفنان الكابلي وسيدة الأعمال “كادي” يقيمان حفل زاوج جديد وأسطوري بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور من حفل زفاف وصفه الجمهور بالأسطوري أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, أواخر الأسبوع الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل الزواج الأسطوري كان لنجل الفنان الراحل عبد الكريم الكابلي, “سعد”, وسيدة الأعمال والناشطة المعروفة “كادي”.

الفرح أقيم في أجواء مثالية بحضور أقارب وأصدقاء العروسين, الموجودين بالقاهرة, وكان العروسين قد وصلا مصر, لإقامة الفرح في أجواء عائلية.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن مراسم زواج سعد, وكادي, قد بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية, حيث يقيم العروسين, وظهرا قبل فترة وهما يحتفلان بزواجهما بالزفاف في صور تم تداولها وقت إعلانهما الزواج.

محمد عثمان _ النيلين