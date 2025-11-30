مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. نجل الفنان الكابلي وسيدة الأعمال “كادي” يقيمان حفل زاوج جديد وأسطوري بالقاهرة

2025/11/30
587553918 18064416509571822 7168315792289063136 n

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور من حفل زفاف وصفه الجمهور بالأسطوري أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, أواخر الأسبوع الماضي.

588258849 18064416530571822 2265091516087765778 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل الزواج الأسطوري كان لنجل الفنان الراحل عبد الكريم الكابلي, “سعد”, وسيدة الأعمال والناشطة المعروفة “كادي”.

587777867 18064416500571822 6277273020415730668 n

الفرح أقيم في أجواء مثالية بحضور أقارب وأصدقاء العروسين, الموجودين بالقاهرة, وكان العروسين قد وصلا مصر, لإقامة الفرح في أجواء عائلية.

587553918 18064416509571822 7168315792289063136 n

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن مراسم زواج سعد, وكادي, قد بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية, حيث يقيم العروسين, وظهرا قبل فترة وهما يحتفلان بزواجهما بالزفاف في صور تم تداولها وقت إعلانهما الزواج.

محمد عثمان _ النيلين

