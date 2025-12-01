مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سوداني يشجع لبنان ضد منتخب بلاده من أجل عيون حسناء لبنانية كانت ترافقه في السيارة والجمهور يوجه له رسائل ساخرة: (متعاون وتاني ما تجي راجع البلد)

2025/12/01
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اعترف مواطن سوداني, بتشجيعه منتخب لبنان, ضد منتخب بلاده السودان, في المباراة التي كسبها صقور الجديان بهدفين مقابل هدف.

السوداني, تجاوب مع حسناء لبنانية, كانت ترافقه في السيارة مؤكداً مساندتها في تشجيع منتخب بلادها على حساب منتخب بلده.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد سخر المعلقين من موقف مواطنهم, حيث كتب أحدهم ساخراً: (متعاون وتاني ما تجي راجع البلد).

محمد عثمان _ النيلين

2025/12/01