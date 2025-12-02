احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة

تُعدّ القهوة جزءاً أساسياً من الروتين الصباحي لملايين البشر، غير أن هذا المشروب المنبّه يمكن أن يتحول إلى مشكلة صحية غير متوقعة عند تناوله مع بعض الأدوية.

إذ حذّر خبراء الصحة من أن الكافيين قد يقلل من فعالية بعض العقاقير، أو يزيد آثارها الجانبية، أو يسبب تفاعلات خطرة، وفق موقع WebMD الطبي.

وفيما يلي أبرز الأدوية التي يُفضّل عدم تناولها مع القهوة.

1. مسكنات الألم الشائعة

يبدي الكافيين تأثيراً مفاجئاً مع أدوية مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول، إذ يمكنه تعزيز فعاليتها بنسبة تصل إلى 10%. ويُرجّح الباحثون أن الكافيين يساعد الجسم على امتصاص الدواء بسرعة أكبر، ويُبقيه في الدم لفترة أطول.

لذلك يمكن تناول فنجان القهوة مع جرعة المسكّن، لكن يُنصح بعدم المبالغة في الكافيين لتجنب آلام المعدة أو زيادة ضربات القلب.

2. أدوية الحساسية ونزلات البرد

هذا وتحتوي كثير من هذه الأدوية على مادة “سودو إيفيدرين” المنبّهة، التي تصبح أكثر قوة عند مزجها مع القهوة، ما قد يسبّب أعراضاً مثل الرجفة والتوتر والأرق وارتفاع السكر لدى مرضى السكري.

أما مضادات الحساسية المسبّبة للنعاس مثل “بينادريل”، فلا تملك التفاعل نفسه، لكنها قد تُبطِل تأثير الكافيين وتزيد الشعور بالنعاس.

3. أدوية الضغط

ويزيد الكافيين ضغط الدم ويرفع معدل ضربات القلب، ما يعاكس تأثير أدوية خفض الضغط، خاصة تلك التي تعمل على إبطاء ضربات القلب أو توسيع الشرايين.

لذا ينصح الأطباء مرضى الضغط بالامتناع عن القهوة في الفترة الأولى بعد تناول الدواء، أو اختيار بدائل مثل الشاي العشبي أو الأطعمة المنشطة الطبيعية.

4. مميعات الدم

وتعمل أدوية مثل “وارفارين” على منع التجلط، بينما يقلل الكافيين سرعة التخثّر أيضاً. اجتماع الاثنين قد يؤدي إلى سهولة النزيف وظهور كدمات.

لذا ينصح بتقليل الكميات إلى الحد الأدنى واستشارة الطبيب.

5. أدوية الغدة الدرقية

كذلك تضعف القهوة امتصاص دواء “ليفوثيروكسين”، ما يجعل علاج قصور الغدة أقل فعالية. لذا يكمن الحل في تناول الدواء على معدة فارغة، والانتظار 30 – 60 دقيقة قبل شرب القهوة.

6. مضادات الاكتئاب

إلى ذلك، يتفاعل الكافيين مع مضادات الاكتئاب بشكل مختلف حسب النوع، ومع بعض الأنواع قد يُطيل بقاء الدواء في الجسم، بينما في أخرى قد يسبب ارتفاعاً خطيراً في ضغط الدم. كما أن القهوة يمكن أن تزيد التوتر والأرق لدى البعض، ما يعمّق أعراض الاكتئاب.

7. مضادات الذهان

الكافيين والمضادات الذهانية يُحلَّلان بواسطة الإنزيم نفسه في الكبد؛ إذ يتنافس كلاهما على المسار نفسه، ما قد يقلل فعالية الدواء أو يزيد أعراض الذهان، كالقلق واضطرابات النوم.

8. أدوية السكري

يمكن لجرعتين من القهوة القوية (200 ملغ كافيين) أن تغيّر استجابة الجسم للإنسولين، مسببة ارتفاعاً مفاجئاً في السكر أو انخفاضاً غير مرغوب فيه. لذلك يُنصح مرضى السكري الذين يعانون اضطراباً في التحكم بسكر الدم بتقليل الكافيين.

9. أدوية الربو

الكافيين يشبه كيميائياً دواء “ثيوفيلين”، ما قد يضاعف آثار الأخير ويزيد من أعراض العصبية والارتباك… لكن بعض الدراسات تشير إلى أن القهوة قد تساعد قليلاً على تحسين التنفس، ولذلك يجب الموازنة بحذر.

10. بعض المضادات الحيوية

وتتفاعل بعض المضادات الحيوية مع القهوة، خاصة “الكوينولون”، الذي يبطئ تكسير الكافيين، ما يجعل تأثيره يدوم أطول ويزيد الاضطراب والأرق.

11. أدوية المناعة

النتائج متباينة، لكن بعض الدراسات تشير إلى احتمال تراجع فعالية دواء “ميثوتريكسات” مع الإفراط في القهوة.

12. أدوية الزهايمر

الكافيين قد يشدد قوة الحاجز الدموي الدماغي، ويمنع وصول أدوية مثل “دونيبيزيل” و”غالانتامين” و”ريفاستيغمين”، وبالتالي يضعف تأثيرها العلاجي.

13. الأدوية التي تتفاعل مع مشتقات الحليب

القهوة المُضاف إليها الكثير من الحليب قد تُنقص امتصاص بعض المضادات الحيوية، وأدوية هشاشة العظام، ومكملات الحديد، وأدوية الغدة. ولذا يجب تناول الدواء بعيداً عن مشتقات الألبان.

