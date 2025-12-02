شاهد بالفيديو.. قصة إسلام رجل “فلبيني” بالقوة على يد مواطن “سوداني” وأصبح بعدها من الدعاة المعروفين وأسلم على يده الآلاف

حكى شيخ سعودي, قصة طريفة وجميلة حدثت قبل سنوات, عن إسلام مواطن فلبيني, على يد مقيم سوداني, بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن القصة بدأت بغضب السوداني, بسبب تأخر راتبه وحاول الفلبيني, المزاح معه قائلاً قوم صلي.

وما كان من السوداني, إلا وأمسك بيد الفلبيني, وأخذه بالقوة للمسجد وأجبره على أداء الصلاة معه في جماعة وبعد الصلاة أخبر الإمام بأن الرجل دخل الإسلام.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد زاد السوداني, على ذلك وضغط على الفلبيني, من يده وأجبره على ترديد الشهادة خلف الإمام.

صاحب القصة ذكر أنه قابل الفلبيني, الذي أصبح فيما بعد من كبار الدعاة وأٍلم على يده الآلاف قبل أن يتوفى إلى رحمة الله وهو من الأئمة المعروفين بفضل الله ومن ثم موقف السوداني.

محمد عثمان _ النيلين