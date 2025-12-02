شقيق الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز يكتب الحلقة الأخيرة عن تفاصيل وفاة “الحوت”: (والله العظيم ما خرج من بطن الراحل لم يكن أمراً عادياً مياه بكمية تملأ “كريستالة” كاملة)

كتب الممثل مأمون عبد العزيز, كواليس اللحظات الأخيرة من حياة شقيقه الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز, وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد وومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وصل الأستاذ مأمون, للحلقة الأخيرة, والتي كشف من خلالها تفاصيل الأزمة الصحية التي نقل على اثرها “الحوت”, للمسشتفى.

وقال شقيق الحوت: (الجزء الأخير من تفاصيل آخر حفلة للراحل محمود عبد العزيز, تحركنا فوراً إلى مستشفى رويال كير… نفس المستشفى الذي أجرى فيه محمود من قبل عملية القرحة، وتعافى منها بحمد الله . هذه المرة ذهبنا لأن الألم عاد يشتد في معدته، وكان هو بنفسه من طلب الذهاب للمستشفى .

تم حجزه لإجراء فحوصات عاجلة، والألم كان يزداد يوماً بعد يوم ، إلى أن قرر الطبيب التدخل السريع وإجراء عملية لشفط السوائل المتجمعة حول البطن (الصديد) . كانت عملية بسيطة ، وفعلاً دخلت معه إلى غرفة العملية .

والله… والله العظيم، ما خرج من بطن الراحل لم يكن أمراً عادياً ، مياه بكمية تملأ “كريستالة” كاملة. العملية لم تستغرق أكثر من ربع ساعة أو نصف ساعة على الأكثر ، لكنها كانت آخر مرة أرى فيها محمود صاحياً ، واعياً ، يتحدث إليّ بصوته الذي أعرفه .

بعدها ، تدهورت حالته بسرعة مخيفة… دخل في غيبوبة استمرت أياماً ، كأن الزمن كان ينسحب من بين أيدينا ونحن عاجزون عن فعل شيء سوى الدعاء .

وبعدها، اتخذنا القرار الأصعب… السفر به على متن طائرة إسعاف إلى الأردن، على أمل أن تكون هناك فرصة للإنقاذ ، وأن يتمسك خيط الأمل الأخير بالحياة.. لكن مشيئة الله كانت أسرع من كل أمانينا…ربنا يرحمه ويغفر له).

محمد عثمان _ النيلين