كم مرة يجب أن تقيس ضغط دمك في المنزل؟

يحذر تقرير طبي حديث، استند إلى توصيات جمعية القلب الأمريكية وخبراء قلب عالميين، من أن “ارتفاع ضغط الدم أحد أخطر الأمراض الصامتة في العصر الحديث”، إذ إن “أكثر من نصف البالغين حول العالم يمتلكون قراءات أعلى من الطبيعي دون أن يدركوا ذلك”، ما يجعل القياس المنزلي المنتظَم أداة إنذار مبكر قد تنقذ الحياة.

ما هو الضغط الطبيعي ولماذا نراقبه؟

يوضح تقرير على موقع “تايمز ناو”، أن ضغط الدم الطبيعي هو “120/80 ملم زئبق”، وأن تجاوزه المستمر يرتبط مباشرة بالنوبات القلبية، السكتات الدماغية، تلف الكلى، التدهور المعرفي وحتى الخرف المبكر، لذلك تُوصى المراقبة المنزلية حتى في غياب الأعراض.

كم مرة نقيس الضغط في المنزل؟

وبحسب ما نقله التقرير عن الأطباء:

-مرضى الضغط: قياسه 3 مرات أسبوعيًا على الأقل.

-من شُخّصوا حديثًا: قياس يومي في الأسابيع الأولى لضبط العلاج بدقة.

-الأصحاء: مرة إلى مرتين شهريًا، مع زيادة التكرار عند الصداع المستمر، الدوخة، التوتر الشديد أو وجود تاريخ عائلي.

متى نطلب الطوارئ؟

يشير التقرير إلى أن القياس المنزلي غالبًا أدق من العيادة بسبب “قلق العيادة”، مع ضرورة استخدام جهاز معتمد طبيًا وكُفّة مناسبة، وتجنّب الكافيين والتدخين والرياضة قبل القياس، وأخذ متوسط قراءتين. ويحذّر الأطباء من أن قراءة تتجاوز 150/120 ملم زئبق مع ألم صدر أو ضيق نفس أو صداع حاد تستدعي “الاتصال الفوري بالإسعاف الطارئ”.

ويشدد التقرير على أن ضبط الضغط يتطلب نمط حياة صحّي يشمل تقليل الملح، ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا، النوم الكافي، شرب الماء بانتظام وخفض التوتر والوزن الزائد.

