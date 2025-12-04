شاهد بالصورة والفيديو.. الخبراء بالأستوديو التحليلي لمباراة السودان والجزائر يجمعون على وجود ضربة جزاء صحيحة لصقور الجديان ويعبرون عن استغرابهم الشديد: (لماذا لم يرجع الحكم المصري للفار؟)

أجمع خبراء وأساطير كرة القدم خلال تحليلهم لمباراة السودان, والجزائر, على قناة الدوري والكأس على وجود ضربة جزاء صحيحة تغاطى الحكم عن احتسابها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مدافع المنتخب الجزائري, كان قد قام بعرقلة مهاجم المنتخب السوداني, الجزولي نوح, دون أن يشير الحكم المصري أمين عمر, لوجود شيء.

أساطير كرة القدم المتواجدون بالأستوديو التحليلي, بقيادة أسطورة كرة القدم العراقية نشأت أكرم, عبروا عن استغرابهم من عدم رجوع الحكم المصري لتقنية الفار الموجود بملعب المباراة.

محمد عثمان _ النيلين