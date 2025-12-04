قرارات بلا جذور… لا تعالج أزماتنا … ؟

• قرار رئيس مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع البضائع المكدسة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يظل قراراً مبتوراً ما دام أصل الداء باقياً.

• فكيف نعالج النتائج ونترك المتسببين في الأزمة على كراسيهم ؟

•هكذا تدار الأزمات في السودان: نطفئ الدخان ونترك النار مشتعلة تحت والحقيقة المؤلمة أن أي خطوة إصلاح ستتعثر ما لم يتابعها رئيس الوزراء بنفسه، فالمؤسسات الحيوية موبوءة بشبكات فساد متجذرة، تملك القدرة على تعطيل أي قرار لا يخدم مصالحها.

• الفساد لم يدفع موارد البلاد فقط إلى الخلف، بل دفع شبابها إلى الهجرة، لجان الاختيار للخدمة العامة تحولت ” بشهادة الجميع ” إلى بوابة للمحسوبية، حتى غادر الآلاف بينما بقي البعض يعملون في المهن الحرة، ينتظرون دولة تنصفهم.

• شخصي الضعيف واحد منهم… بقيت في الوطن، وحين احتاجنا، لبينا النداء بلا تردد، لكن الوفاء وحده لا يكفي ؛ ما لم تقتلع جذور الفساد فلن يتغيير وجه البلاد، وستظل القرارات مجرد مسكنات قصيرة العمر.

Basher Yagoub

